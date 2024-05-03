Врач Кондрахин: гнев и сильный смех могут спровоцировать инфаркт

Гнев и другие сильные эмоции могут спровоцировать инфаркт и инсульт в будущем. Об этом "Пятому каналу" рассказал врач-кардиолог Андрей Кондрахин, комментируя открытие ученых из Колумбийского университета (США).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии