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Буффон о матче Серии А: «У «Милана» может быть энтузиазм от новизны, но у «Юве» есть преимущество из-за 9 месяцев работы со Спаллетти. Вольтемаде может стать настоящим активом»

Бывший вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от матча «бьянконери» против « Милана ».

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