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Раскрыты стабилизирующие климатические процессы Земли механизмы

Раскрыты стабилизирующие климатические процессы Земли механизмы

  Science Advanced: доказана связь силикатного выветривания и стабилизующего климат процесса Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) раскрыли, что климатические  Science Advanced: доказана связь силикатного выветривания и стабилизующего климат процесса Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) раскрыли, что климатические циклы Земли обладают стабилизирующими механизмами, которые действуют в течение сотен тысяч лет, поддерживая глобальные температуры в пределах примерно одного устойчивого диапазона.

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