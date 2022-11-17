Раскрыты стабилизирующие климатические процессы Земли механизмы

Science Advanced: доказана связь силикатного выветривания и стабилизующего климат процесса Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) раскрыли, что климатические Science Advanced: доказана связь силикатного выветривания и стабилизующего климат процесса Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) раскрыли, что климатические циклы Земли обладают стабилизирующими механизмами, которые действуют в течение сотен тысяч лет, поддерживая глобальные температуры в пределах примерно одного устойчивого диапазона.