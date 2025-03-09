❗️⚡️Киев готовит третью атаку на Крымский мост, – The Guardian – Командующий ВМС Украины заявил, что в Киеве сейчас обсуждают третью атаку на Керченский мост.
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❗️⚡️Киев готовит третью атаку на Крымский мост, – The Guardian – Командующий ВМС Украины заявил, что в Киеве сейчас обсуждают третью атаку на Керченский мост.