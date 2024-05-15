ФСБ обнаружила в Авдеевке несколько заминированных схронов с оружием ВСУ

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) России по Донецкой Народной Республике (ДНР) в ходе оперативно-боевых мероприятий в Авдеевке обнаружили несколько заминированных схронов с оружием и боеприпасами.
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