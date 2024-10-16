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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
От подписчика

От подписчика ✍️ "Граждане, проявляйте осторожность при переходе через ж/д пути❗️❗️❗️ К нам в гости прибыла транспортная полиция! Штрафуют при переходе в неположенном месте❗️❗️❗️ P.

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