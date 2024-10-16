От подписчика ✍️ "Граждане, проявляйте осторожность при переходе через ж/д пути❗️❗️❗️ К нам в гости прибыла транспортная полиция! Штрафуют при переходе в неположенном месте❗️❗️❗️ P.
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От подписчика ✍️ "Граждане, проявляйте осторожность при переходе через ж/д пути❗️❗️❗️ К нам в гости прибыла транспортная полиция! Штрафуют при переходе в неположенном месте❗️❗️❗️ P.