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Российские химики создали магнитную жидкость, способную избирательно уничтожать опухоли

Российские химики создали магнитную жидкость, способную избирательно уничтожать опухоли

В основе разработки — обычная вода, наночастицы из кобальта и железа. Если раствор поместить в магнитное поле, он начнет быстро нагреваться, тем самым избирательно уничтожая раковые клетки.

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