Глаз не отвести: как сейчас выглядят подросшие дети Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

Жена артиста показала редкое семейное фото в честь его 81-летия Татьяна Брухунова и Евгений Петросян , фото: соцсети Татьяны БрухуновойСегодня российскому юмористу и телеведущему Евгению Петросяну исполняется 81 год.
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