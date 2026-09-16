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Глаз не отвести: как сейчас выглядят подросшие дети Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

Глаз не отвести: как сейчас выглядят подросшие дети Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой

Жена артиста показала редкое семейное фото в честь его 81-летия Татьяна Брухунова и Евгений Петросян , фото: соцсети Татьяны БрухуновойСегодня российскому юмористу и телеведущему Евгению Петросяну исполняется 81 год.

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