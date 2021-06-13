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Пашков о политике КХЛ с призами: «Надо поддерживать малые клубы, глубинку. Лучшим вратарем назову Подъяпольского, Разин заслужил не меньше Хартли»

Олимпийский чемпион Александр Пашков назвал своих кандидатов на приз лучшему вратарю КХЛ.  – Кому бы отдали приз лучшего голкипера вы? – Во-первых, по названным выше причинам, разыгрывал бы его среди российских вратарей.

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