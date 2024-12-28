Отомстил обидчику и всем вокруг

Водитель белого "Ягуара", находясь в состоянии алкогольного опьянения, проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, врезался в "Мицубиси Аутлендер", после чего задел "Газель" и врезался в автомобиль с видеорегистратором.