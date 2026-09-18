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От замысла до финала: как рисование прививает детям привычку доводить дело до конца

От замысла до финала: как рисование прививает детям привычку доводить дело до конца

Рисование учит детей доводить дело до конца и спокойно относиться к ошибкам. Занятия рисованием помогают ребёнку сформировать привычку не бросать начатое, а последовательно двигаться к результату — от замысла до готового рисунка.

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