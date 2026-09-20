В Челябинске три вагона с цементом сошли с рельсов на станции

На станции «Челябинск-Главный» с рельсов сошли три грузовых вагона. Инцидент зафиксирован 20 сентября примерно в четыре часа утра на 56-м пути парка «Д».
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