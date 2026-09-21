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ИА Регнум

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Фёдоров: Зеленский отказался проводить выборы из-за опасений победы Залужного

Фёдоров: Зеленский отказался проводить выборы из-за опасений победы Залужного

Глава киевского режима Владимир Зеленский рассматривал вариант проведения президентских выборов на Украине до завершения военного конфликта, но отказался от этого сценария из-за опасения, что выборы выиграет экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

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