«Это преступление»: Колташов предсказал последствия покушения Евросоюза на активы России

ЭКОНОМИКА / ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА / Евросоюз и входящие в него государства ждут большие последствия при попытке использовать проценты от российских замороженных активов.
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