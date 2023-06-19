Неспешный разговор

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«Это преступление»: Колташов предсказал последствия покушения Евросоюза на активы России

«Это преступление»: Колташов предсказал последствия покушения Евросоюза на активы России

 ЭКОНОМИКА / ВАЛЕРИЯ ИВАНОВА / Евросоюз и входящие в него государства ждут большие последствия при попытке использовать проценты от российских замороженных активов.

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