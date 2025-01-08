Многие страны  направили Китаю послания сочувствия

Лидеры 22 стран, таких как Россия, Пакистан, Казахстан, Вьетнам, Малайзия, Япония, Испания, Италия и другие направили послания сочувствия Китаю после сильного землетрясения в Сизанском автономном районе (Тибет), сообщает romanian.
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