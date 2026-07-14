Путин поручил сохранить порог дохода в 20 млн рублей для уплаты НДС

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 августа внести изменения в Налоговый кодекс РФ, которые позволят сохранить лимит доходов в размере 20 миллионов рублей для применения упрощенной системы налогообложения и уплаты НДС.
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