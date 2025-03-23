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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Макларен» сделал 50-й дубль в истории и 3-й после 2010 года

Оскар Пиастри и Ландо Норрис финишировали первым и вторым на Гран-при Китая. Дубль стал первым для «Макларена» в 2025 году и 50-м в истории команды.

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