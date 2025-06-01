🏓 Моргни-предскажи-ударь: пинг-понг робот от MIT 🤖

Инженеры Массачусетского технологического института (MIT CSAIL) представили робота, способного играть в настольный теннис на впечатляющем уровне! Он отбивает шарики, летящие со скоростью до 68 км/ч, и успешно возвращает 87% подач человека, включая сложные топ-спины и бэк-спины.