Мерц заявил о готовности к переговорам с Путиным после прекращения огня

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, когда "замолчит оружие".
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