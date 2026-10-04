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Журнал «Профиль»

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Мерц заявил о готовности к переговорам с Путиным после прекращения огня

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Киев заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, когда "замолчит оружие".

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