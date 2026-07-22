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Царьград

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Академик Виталий Зверев предупредил об опасности льда за границей

Академик Виталий Зверев предупредил об опасности льда за границей

Академик Виталий Зверев предупреждает отдыхающих за границей о риске заражения инфекциями. Учёный советует внимательно следить за качеством еды и напитков, избегать ледяных кубиков и быть осторожными в бассейнах и на пляжах.

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