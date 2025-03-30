В ХМАО появятся сотни рабочих мест благодаря новым инвестпроектам

В ХМАО запустят четыре новых инвестпроекта общей емкостью в 3,3 миллиарда рублей. Благодаря их реализации в округе появится более 300 новых рабочих мест, об этом журналистам сообщил губернатор Руслан Кухарук.
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