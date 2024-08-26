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Регионы России

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Власти Волгоградской области выплатят компенсации семьям погибших сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний

Власти Волгоградской области выплатят компенсации семьям погибших сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний

Власти Волгоградской области приняли решение оказать материальную поддержку семьям сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), погибших во время захвата заложников в одной из исправительных колоний.

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