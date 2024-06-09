Французский легкоатлет установил новый рекорд на чемпионате Европы по легкой атлетике

На чемпионате Европы по легкой атлетике, проходившем на Олимпийском стадионе в Риме с 7 по 12 июня, французская легкоатлетка Сирена Самба-Майела победила в беге на 100 метров с барьерами, установив новый рекорд турнира со временем 12,31 секунды.
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