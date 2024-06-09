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Французский легкоатлет установил новый рекорд на чемпионате Европы по легкой атлетике

Французский легкоатлет установил новый рекорд на чемпионате Европы по легкой атлетике

На чемпионате Европы по легкой атлетике, проходившем на Олимпийском стадионе в Риме с 7 по 12 июня, французская легкоатлетка Сирена Самба-Майела победила в беге на 100 метров с барьерами, установив новый рекорд турнира со временем 12,31 секунды.

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