Французский легкоатлет установил новый рекорд на чемпионате Европы по легкой атлетике

На чемпионате Европы по легкой атлетике, проходившем на Олимпийском стадионе в Риме с 7 по 12 июня, французская легкоатлетка Сирена Самба-Майела победила в беге на 100 метров с барьерами, установив новый рекорд турнира со временем 12,31 секунды.