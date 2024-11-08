Собянин рассказал, что построят в рамках программы создания мест приложения труда

В Крюкове будут построены два промкомплекса и логистический парк До 2030 года в Москве планируется строительство более 80 объектов, включая промышленные, логистические, спортивные и образовательные комплексы, а также школы и офисы.
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