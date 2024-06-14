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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Германия выиграла 28-й матч на Евро. Больше 21 победы нет ни у одной другой сборной

Команда Юлиана Нагельсманна разгромила Шотландию (5:1) в стартовой игре чемпионата Европы 2024 года. За всю историю турнира немцы выиграли 28 матчей.

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