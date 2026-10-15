Почему британские СМИ продолжают накалять военную риторику, если армия страны не готова к конфликту? Сколько британских солдат погибнет в первый день войны, если НАТО решит атаковать Калининград? Зачем Европа провоцирует Россию, если её собственные военные бюджеты не достигают даже минимальных 3%? И сможет ли Европа избежать войны с Россией, если не ос.
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