Поче­му бри­тан­ские СМИ про­дол­жа­ют нака­лять воен­ную рито­ри­ку, если армия стра­ны не гото­ва к кон­флик­ту? Сколь­ко бри­тан­ских сол­дат погиб­нет в пер­вый день вой­ны, если НАТО решит ата­ко­вать Кали­нин­град? Зачем Евро­па про­во­ци­ру­ет Рос­сию, если её соб­ствен­ные воен­ные бюд­же­ты не дости­га­ют даже мини­маль­ных 3%? И смо­жет ли Евро­па избе­жать вой­ны с Рос­си­ей, если не ос.