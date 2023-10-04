Историческое фиаско: Шольц и его партия провалят выборы - N-TV

В Германии предрекли поражение Социал-демократической партии на выборах в двух важнейших регионах.Олаф Шольц и его сопартийцы из Социал-демократической партии (СДПГ) рискуют потерять поддержку двух самых густонаселённых районов Германии.
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