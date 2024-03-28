Этнические ММА-клубы и незаконные религиозные центры являются "кадровыми кузницами" для потенциальных террористов, указывает Кирилл Кабанов.
"Кузница" террористов внутри России: О проблеме говорят больше года, реакции почти никакой
Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Скоро ждём выходок ММА, они уже выходят на улицу и тренируются, оттачивают свои умения на местных жителях, ждём новых ах и ох, со стороны нашей власти после очередных выходок инородцев, либо замалчивания, если это произойдет не в Москве. Всё идёт к этому мелкими шажками
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39 мин.
Михаил Пантюхин
Нет Екатерина, я не провоцирую, я выражаю свое понимание, кстати сталкивался с такой ситуацией! Знаю не по наслышке и на своём опыте.
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33 мин.
МП
Михаил Пантюхин
Екатерина и ещё одно, я к вашему сожалению вам не ты, а вы! Мы с вами не знакомы, я не знаю какого вы возраста, вы соответственно тоже, или у вас другое воспитание?
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30 мин.
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