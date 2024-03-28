"Кузница" террористов внутри России: О проблеме говорят больше года, реакции почти никакой

ВЧ Владимир Черноморский Скоро ждём выходок ММА, они уже выходят на улицу и тренируются, оттачивают свои умения на местных жителях, ждём новых ах и ох, со стороны нашей власти после очередных выходок инородцев, либо замалчивания, если это произойдет не в Москве. Всё идёт к этому мелкими шажками

Михаил Пантюхин Нет Екатерина, я не провоцирую, я выражаю свое понимание, кстати сталкивался с такой ситуацией! Знаю не по наслышке и на своём опыте.