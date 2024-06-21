Лавров: Украина была бы в границах 1991 года, если бы не срыв договора в 2014-м

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина оставалась бы в границах 1991 года, если бы в феврале 2014 года не было сорвано соглашение между оппозицией и бывшим тогда президентом Виктором Януковичем.
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