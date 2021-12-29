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ОЛИМПИАДА-2022. День за днем. Полное расписание соревнований XXIV зимних Олимпийских игр

ОЛИМПИАДА-2022. День за днем. Полное расписание соревнований XXIV зимних Олимпийских игр

ПЕКИН-2022. Календарь-справочник Церемония открытия Олимпиады-2022 состоится 4 фев­раля и совпадет с празднованием Нового года по лунному календарю.

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