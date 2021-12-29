ОЛИМПИАДА-2022. День за днем. Полное расписание соревнований XXIV зимних Олимпийских игр

ПЕКИН-2022. Календарь-справочник Церемония открытия Олимпиады-2022 состоится 4 февраля и совпадет с празднованием Нового года по лунному календарю.
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