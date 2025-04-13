Россияне распробовали кроссоверы Jaecoo: продажи на падающем рынке выросли на 25%, самая популярная модель — Jaecoo J7

За первые три месяца текущего года в России было продано 5036 автомобилей Jaecoo — суббренда Chery. Рост продаж в годовом выражении составил 25,3% — сам по себе прирост немалый, но ещё более показательно то, что случился он на рынке, который, согласно данным «Автостата», упал на 45% относительно прошлого года.