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Несекретные материалы

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Следы теракта в «Крокусе» ведут к спецслужбам Украины – Патрушев

Следы теракта в «Крокусе» ведут к спецслужбам Украины – Патрушев

Следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, однако хорошо известно, что власти Украины полностью контролируются Вашингтоном, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

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