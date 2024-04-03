Следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, однако хорошо известно, что власти Украины полностью контролируются Вашингтоном, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
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