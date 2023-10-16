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Александр Хохлачёв оштрафован на 6,5 млн рублей за скандальный поступок

Александр Хохлачёв оштрафован на 6,5 млн рублей за скандальный поступок

Штраф могут отменить за хорошую игру.автор фото: РИА НовостиШтраф могут отменить за хорошую игру.Сегодня, 16 октября, телеграм-канал 112 сообщает о том, что нападающий «Амура» Александр Хохлачёв получил штраф размером в 6,5 млн рублей.

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