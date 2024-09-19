Колумнист Bloomberg: США могут проиграть войну ведиких держав, армия в плачевном состоянии

Наращивание Китаем военного потенциала и накопление средств продовольствия и энергоносителей свидетельствует, что президент Си Цзиньпин также ставит свою страну на военные рельсы, утверждает колумнист Bloomberg Opinion Хол Брэндс.
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