Экс-командующий силами НАТО в Европе генерал Бридлав призвал Запад бить по Крыму

Экс-главнокомандующий объединёнными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Филипп Бридлав призвал западные государства помочь Вооружённым силам Украины (ВСУ) наносить удары по Крымскому полуострову.
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