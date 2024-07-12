Как сейчас выглядят 15 накачанных героев боевиков, которые буквально в непрерывном режиме спасали мир

В 80-90-е годы экшн-фильмы пользовались особой популярностью у зрителей. Тогда же загорелись такие звезды, как Жан-Клод ван Дамм, Дольф Лундгрен, а персонажи вроде Рэмбо и Джона Макклейна стали настоящими народными любимцами.