Как сейчас выглядят 15 накачанных героев боевиков, которые буквально в непрерывном режиме спасали мир

В 80-90-е годы экшн-фильмы пользовались особой популярностью у зрителей. Тогда же загорелись такие звезды, как Жан-Клод ван Дамм, Дольф Лундгрен, а персонажи вроде Рэмбо и Джона Макклейна стали настоящими народными любимцами.
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