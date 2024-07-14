План "Дропшот". 50 дивизий высаживаются в Крыму, 25 атомных бомб летят на Москву

В связи с тем, что Макрон угрожает вводом французских война на Украину, а также с тем, что он приступил к сколачиванию коалиции из стран, готовых отправить свои войска на войну с Россией, вспоминаются недавние слова Сергея Лаврова, сказанные им на одном из заседаний ООН: - .