План "Дропшот". 50 дивизий высаживаются в Крыму, 25 атомных бомб летят на Москву

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В связи с тем, что Макрон угрожает вводом французских война на Украину, а также с тем, что он приступил к сколачиванию коалиции из стран, готовых отправить свои войска на войну с Россией, вспоминаются недавние слова Сергея Лаврова, сказанные им на одном из заседаний ООН: - .

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Комментарии
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Житель Империи
Ныне существующие планы ничем от предыдущих не отличаются, только количеством и мощностью боеприпасов.
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