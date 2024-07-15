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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Лето - с пользой и весельем.

Лето - с пользой и весельем.

Хорошее настроение и веселые игры - это то, что нужно детям во время летних каникул. Педагоги Центра творчества Бобруйского района провели игровые программы ´Путешествие в страну здоровья´, ´В мире танца´ и ´Краски лета´, участниками которой стали дети из школьных лагерей Турковской и Каменской СШ.

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