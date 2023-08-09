9 голов в матче «Спартака», «Барса» взяла Кубок Гампера, Нкунку выбыл на 4 месяца, «Зенит» – лучшая команда прошлой РПЛ, гибель фаната АЕК и другие новости

1. «Спартак» выдал ярчайший матч в Фонбет Кубке России, вырвав победу у «Пари НН» – 5:4. Красно-белые вели 3:1, пропустили 3 гола за 10 минут, гол Зиньковского превратился в пенальти в ворота «Спартака», а Квинси спас на 90-й минуте.
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