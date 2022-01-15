В Дзержинске священник РПЦ заступился за девушку, которую грозятся привлечь к ответственности за танец недалеко от часовни

Политика как она есть

Полиция проводит проверку, хотя жалоб по ситуации к правоохранителям не поступало Фото: Вк-аккаунт Алена Кацал В Нижегородской области полиция проводит проверку в отношении местной танцовщицы, которая сняла танец на пилоне в заснеженном Дзержинске.