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МИД Канады снял санкции с Чубайса

МИД Канады снял санкции с Чубайса

Канада исключила бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса из санкционного списка после его обращения, заявила глава МИД Канады Анита Ананд, 29 августа, сообщает официальное правительственное издание Canada Gazette.

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