МИД Канады снял санкции с Чубайса

Канада исключила бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса из санкционного списка после его обращения, заявила глава МИД Канады Анита Ананд, 29 августа, сообщает официальное правительственное издание Canada Gazette.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- НН Парламентская опп...
- Армии Индии и США...
- Глава ЕКА отверг ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым