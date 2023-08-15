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Новый метод позволил отправить на родину более 500 мигрантов из Петербурга: итоги крупного рейда

Новый метод позволил отправить на родину более 500 мигрантов из Петербурга: итоги крупного рейда

Рассказываем об итогах рейда по поиску незаконных мигрантов в Санкт-Петербурге.Полицейские Петербурга и Ленинградской области внедрили новый метод выявления нарушений миграционного законодательства, ориентированный на реакцию на жалобы граждан.

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