Новый метод позволил отправить на родину более 500 мигрантов из Петербурга: итоги крупного рейда

Рассказываем об итогах рейда по поиску незаконных мигрантов в Санкт-Петербурге.Полицейские Петербурга и Ленинградской области внедрили новый метод выявления нарушений миграционного законодательства, ориентированный на реакцию на жалобы граждан.
Рассказываем об итогах рейда по поиску незаконных мигрантов в Санкт-Петербурге.Полицейские Петербурга и Ленинградской области внедрили новый метод выявления нарушений миграционного законодательства, ориентированный на реакцию на жалобы граждан.
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