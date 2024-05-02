Политик о новом мэре Кургана Науменко: «Вряд ли подберут другую кандидатуру»

В Кургане появился главный кандидат на должность главы города. Пост первого вице-мэра 30 апреля получил хоккеист и выходец из правительства региона Антон Науменко, а уже 2 мая его назначили врип главы города.
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