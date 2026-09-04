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Не даст смартфону перегреться: представлен первый в мире внешний аккумулятор с жидкостным охлаждением Ugreen MagFlow Pro

Не даст смартфону перегреться: представлен первый в мире внешний аккумулятор с жидкостным охлаждением Ugreen MagFlow Pro

Магнитный аккумулятор на 10 000 мА•ч получил зарядку до 45 Вт Ugreen представила MagFlow Pro — магнитный внешний аккумулятор, который производитель называет первым в мире портативным АКБ со встроенным микронасосом и жидкостным охлаждением.

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