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Чемодан, вокзал, кишлак!: мигранты, избившие подростков предъявили документы, в которых даже не были похожи сами на себя

Чемодан, вокзал, кишлак!: мигранты, избившие подростков предъявили документы, в которых даже не были похожи сами на себя

Yur-gazeta.Ru Когда новостные сводки рассказывают о нелегальных мигрантах, работающих в России, многие просто не обращают внимания.

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Комментарии
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Писарчук Дмитрий
Киоски где отсутствует водопровод и канализация закрыть, как рассадник информации. И...Слава русскому солдату!!! Победа будет за нами!!!
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8 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Ишак баул в зубы и на хуй в кишлак из России.
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8 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Всех вывезти, и больше не пускать! Раньше как-то справлялись без них, и сейчас справимся!
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1 час.

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