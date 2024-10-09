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Депутат ГД Нилов предложил расширить в России рамки самообороны

Депутат ГД Нилов предложил расширить в России рамки самообороны

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил расширить в России рамки самообороны в случае незаконного проникновения в дом злоумышленника.

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Комментарии
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Misha Glusch
верно
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22 час.
Александр Ширай
Надо и ужесточить наказание за незаконное проникновение в жилище. Но также оговорить ситуации и экстренные процедуры, когда это необходимо в случае угрозы жизни беззащитным жильцам и существам. Например, не всегда возможно своевременно вызвать или дождаться МЧС, при сильном запахе Газа, что грозит соседям взрывом.
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22 час.
Федор Родников
А что делать,если ОМОН &quot;незаконно&quot; пытается проникнуть в квартиру?-после либерализации закона о продаже оружия(если таковой будет принят) всякая шваль начнёт отстреливаться,заявляя,что к ней незаконно вторгаются ОМОНовцы,хотя он сцука до &quot;вторжения&quot; торговал наркотой.😜
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22 час.

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