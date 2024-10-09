Депутат ГД Нилов предложил расширить в России рамки самообороны

Александр Ширай

Надо и ужесточить наказание за незаконное проникновение в жилище. Но также оговорить ситуации и экстренные процедуры, когда это необходимо в случае угрозы жизни беззащитным жильцам и существам. Например, не всегда возможно своевременно вызвать или дождаться МЧС, при сильном запахе Газа, что грозит соседям взрывом.