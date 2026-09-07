Польша начнет испытания ракет дальностью 1000 км в ближайшие дни

Польша готовится к испытаниям ракет с дальностью полета 1000 км. Замминистра обороны Цезарий Томчик объявил об этом на полигоне Нова-Демба.
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