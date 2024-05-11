Дядя Хабиба назвал фейком данные о многомиллионной задолженности бойца

Дядя экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба - Магомед Нурмагомедов - назвал фейком информацию о задолженности бойца перед Федеральной налоговой службой в размере 306 миллионов рублей, сообщает «Матч ТВ».
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