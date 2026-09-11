Орловцы помогут военно-полевому госпиталю в ЛНР подготовиться к зиме

Сегодня, 11 сентября, партия гуманитарной помощи из Орла направлена военным медикам. Орловцы продолжают оказывать помощь военно-полевому госпиталю в ЛНР.
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