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Пронедра

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Когда в регионах включат отопление и о каком важном нюансе важно знать

Когда в регионах включат отопление и о каком важном нюансе важно знать

С наступлением осени один из главных вопросов для миллионов россиян — когда в домах станет тепло. Первые холодные дни уже заставляют жителей регионов доставать тёплую одежду и внимательно следить за прогнозами погоды.

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